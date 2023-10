Salariul minim brut pe economie s-a majorat, incepand cu data de 1 octombrie 2023, la 3.300 lei de la 3.000 lei cat era pana acum.Astfel, salariul minim net sau "in mana" va fi de 2.079 lei, angajatii beneficiind in acest fel de o crestere neta de 181 lei. Anterior, salariul minim net pe economie era de 1.898 de lei. Pana la finalul anului exista in vigoare o prevedere prin care 200 de lei nu sunt taxati.De majorarea salariului de baza minim de 3.300 de lei vor beneficia un numar de 1.867. ... citeste toata stirea