Samoila: Am discutat cu primarii situatia depunerii proiectelor pe acest program

Secretarul executiv al PSD Calarasi, Ion Samoila a sustnut joi ca in cadrul Biroului Politic Judetean largit desfasurat joia trecuta s-a dezbatut si problema repartizarii sumelor pentru finantarea proiectelor de dezvoltare locala in cadrul PNI Anghel Saligny. Samoila spune ca discutiile cu primarii vor demara saptamana viitoare subliniind ca prioritate vor avea proiectele legate de apa si canal."Am discutat cu primarii situatia depunerii proiectelor pe acest program si am convenit ca ... citeste toata stirea