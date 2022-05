Samoila: Asteptam hotararea Consiliului National cu ghidul de organizare a acestor alegeri si din acel moment vom stabili un calendar la nivel judetean

Secretarul executiv al PSD Calarasi, Ion Samoila a anuntat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca pana la finele lunii septembrie vor avea loc alegeri interne in cadrul organizatiei judetene care vizeaza toate structurile. Odata cu aparitia ghidului de organizare a alegerilor elaborat de conducerea centrala va fi dat publicitatii si calendarul actiunilor ce vor avea loc la vinelul PSD Calarasi."Saptamana trecuta am convocat un Birou Permanent Judetean largit la care au participat ... citeste toata stirea