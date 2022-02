Sarbatoarea Intampinarii Domnului, semnificatie si superstitii. Ce e interzis sa faci in ziua de 2 februarie

Biserica ortodoxa sarbatoreste pe 2 februarie, la 40 de zile de la Craciun, Intampinarea Domnului, cunoscuta in popor si sub numele de Stretenia sau Ziua Ursului. In traditia populara, se considera ca in aceasta zi anotimpul rece se confrunta cu cel cald, sarbatoarea fiind un reper pentru prevederea timpului calendaristic. In aceasta zi se cinsteste aducerea pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim de sfanta lui mama si de dreptul Iosif. Tot credinta populara aminteste si faptul ca cine ... citeste toata stirea