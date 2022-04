Sase noi imbolnaviri cu SARS COV-2 la Calarasi. Niciun pacient nu este internat la ATI

Numarul persoanelor confirmate cu SARS COV-2 in Calarasia ajuns marti, 19 aprilie, la 25.572 de la inceputul pandemiei, cu 6 cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore. Conform autoritatilor locale, nicio persoana infectata nu se afla internata la ATI. Rata incidentei cumulative COVID-19 la 1.000 de locuitori in judetul Calarasi, in ultimele 14 zile, este 0,46.La nivelul municipiului Calarasi, rata incidentei cumulative COVID-19 la 1.000 de locuitori este 0,59 si sunt 43 de cazuri active. ... citeste toata stirea