SC Drumuri si Poduri SA | Anunt angajare

Societatea Drumuri si Poduri S.A cu sediul in Calarasi, Prelungirea Independentei, nr. 5A, judetul Calarasi recruteaza in vederea angajarii personal pentru urmatoarele posturi vacante:1. Inginer constructor drumuri si poduri - absolvent al Facultatii Cai Ferate, Drumuri si Poduri, experienta de minim 2 ani in executarea lucrarilor de drumuri, cunoasterea legislatiei specifica in domeniul constructiilor, permis conducere categoria B pentru deplasarile pe santierele de care este responsabil;2. ... citeste toata stirea