Scandal in plina strada, anchetat de politisti. Unul dintre agresori a tras cu un pistol cu bile

Un scandal in plina strada s-a lasat cu trei retineri. Politistii din Calarasi i-au trimis dupa gratii pe barbatii care s-au lovit reciproc miercuri, seara, 15 iunie, iar unul dintre acestia a folosit un pistol cu bine neletal. La data de 15 iunie, ora 19.35, politistii au fost alertati despre faptul ca mai multe persoane s-au agresat pe strada Aleea Constructorului, din municipiul Calarasi. Anchetatorii au stabilit ca, in jurul orei 19.00, in timp ce se aflau pe Aleea Constructorului, pe ... citeste toata stirea