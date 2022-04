Se cauta tineri artisti. Parapetul din Parcul Central va fi decorat cu desene

Pentru cei care au inclinatii artistice si vor sa se implice in schimbarea la fata a parapetului din Parcul Central autoritatile locale asteapta desene interesante pentru a fi expuse. Dupa mult timp, parapetul din Parcul Central va capata o noua infatisare. Cu sprijinul Primariei Municipiului Calarasi si al Muzeului Municipal, in parteneriat cu Asociatiile Mai Mult Verde si ADDDJ, in cadrul proiectului "Cu Apele Curate", cautam tineri artisti care sa isi lase amprenta in comunitatea locala, ... citeste toata stirea