Se inchide traficul pe A2, la Fundulea. Ce lucrari au loc in zona

Patru nopti la rand, traficul rutier pe Autostrada Soarelui, sensul Bucuresti - Constanta, se inchide in intervalul orar 22.00 - 5.00. Masura intra in vigoare luni seara, 9 mai. Conform Companiei Nationale de Administrare a Infracturii Rutiere (CNAIR), pentru executia lucrarilor de montare esafodaje la pasajul care supratraverseaza A2, in zona km 13+330, se va inchide traficul rutier, pe sensul Bucuresti - Constanta, astfel: - 9 mai, ora 22.00 - 10 mai - ora 5.00; -10 mai, ora 22.00 - 11 mai, ... citeste toata stirea