Se intampla la Dor Marunt. A furat masina de politie cu politistii de fata

O autospeciala de politie ce apartine Sectiei 7 Dor Marunt din judetul Calarasi a fost furata de un barbat in varsta de 49 de ani, in timpul unei interventii ce s-a desfasurat in noaptea de sambata spre duminica.Politia a fost sesizata de sotia unui barbat care incepuse sa se certe pe messenger-ul de la Facebook cu un alt barbat care l-ar fi provocat sa se intalneasca in acea noapte pentru a lamuri conflictul mai vechi.Fara sa stea pe ganduri, barbatul le-a dat locatia exacta, iar la scurt ... citeste toata stirea