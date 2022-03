Seceta a pus stapanire pe jumatate de tara. Fermier: "Situatia e grava in unele zone, graul e cel mai afectat"

Jumatate din tara este afectata de seceta. Sunt regiuni intregi unde nu au cazut precipitatii anul acesta. In sudul tarii, culturile de grau au cel mai mult de suferit. Fermierii privesc neputinciosi cum campurile se usuca, in conditiile in care au cheltuit mai mult pentru infiintarea culturilor din cauza cresterii pretului la ingrasaminte, dar si la combustibil. Acestia nu exclud o crestere a preturilor la cereale, daca recoltele de anul acesta vor fi mici. "Situatia cu seceta este in momentul ... citeste toata stirea