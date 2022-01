Sectia ATI de la spitalul din Calarasi, verificata de pompieri din 3 in 3 ore

Pompierii militari verifica zilnic, din trei in trei ore, sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi, pentru prevenirea tragediilor. Totodata, sun eliminate toate sursele de foc deschis, printre care lumanari si candele. "Avand in vedere situatiile de urgenta din ultima perioada in care au fost implicate unitati spitalicesti pe fondul cresterii cazurilor COVID-19, in scopul prevenirii unor situatii de urgenta ce pot pune in pericol viata pacientilor, ... citeste toata stirea