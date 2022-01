Sectiile ATI incep sa se aglomereze. 15,58% din paturile pentru pacienti cu SARS CoV-2, ocupate in Calarasi

Gradul de ocupare al paturilor destinate pacientilor confirmati cu SARS CoV-2, in judetul Calarasi, in data de 20 ianuarie, a fost de 15,58%. Ziua de joi a fiecarei saptamani este ziua de referinta pentru noul indicator care este luat in calcul pentru functionarea scolilor. Conform Directiei de Sanatate Publica(DSP) din Calarasi, deficitul de personal, in principal medici, in unitatile sanitare cu paturi, din judetul Calarasi, este foarte mare. Din acest motiv, numarul maxim al paturilor ... citeste toata stirea