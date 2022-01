Seful DSU, controale in Baragan. Dr.Raed Arafat a verificat Unitatea de Primiri Urgente

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta(DSU), dr.Raed Arafat, a verificat vineri, 14 ianuarie, Unitatea de Primiri Urgente de la spitalul de pe malul Borcei. Secretarul de stat a fost in vizita in judetele Ialomita si Calarasi. Seful DSU a fost insotit de Vasile Iliuta, presedintele Consiliului Judetean Calarasi si s-a declarat multumit de activitatea unitatii medicale, precum si de modul in care este organizat spitalul.Iliuta a anuntat ca va lua masurile necesare pentru ... citeste toata stirea