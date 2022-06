Sofer baut si drogat cu cannabis, tras pe dreapta de politistii din Calarasi

Un tanar din Calarasi a fost prins conducand pe drumurile publice, duminica, 26 iunie, sub influenta bauturilor alcoolice si a substantelor psihoactive. Politistii din cadrul Biroului Rutier Calarasi au depistat in trafic un tanar in varsta de 29 de ani, in timp ce conducea autovehiculul sub influenta bauturilor alcoolice si a substantelor psihoactive. La testarea cu aparatul etilotest, tanarul a prezentat o concentratie alcoolica de 0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat. Soferul a fost condus ... citeste toata stirea