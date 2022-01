Sofer baut si fara permis, retinut pentru 24 de ore dupa ce a fugit de politisti

Un calarasean in varsta de 38 de ani a fost retinut de politisti dupa ce, baut fiind la volan si fara permis, a ignorat semnalele de oprire ale agentilor. Soferu a fost prins in momentul in care a intrat cu masina intr-un sant. La data de 27 ianuarie, politistii din Calarasi au efectuat semnal de oprire unui autoturism ce se deplasa pe DN 3B, insa conducatorul auto nu s-a conformat si a marit viteza de deplasare.In momentul in care soferul a efectuat virajul la dreapta pe drumul comunal din ... citeste toata stirea