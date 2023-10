In data de 30 septembrie a.c., in jurul orei 22:30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Oltenita au oprit pentru control un autoturism, condus de un barbat de 42 de ani.Acesta a refuzat testarea in vederea stabilirii alcoolemiei si a fost condus ulterior condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, fiindu-i retras permisul de conducere pentru 12 ore.In urma ... citeste toata stirea