Sofer fugar, urmarit de Politie. Era beat si nu avea permis auto

Un barbat baut, fara permis si care a fugit de politisti in momentul in care agentii au efectuat semnal de oprire, a fost retinut pentru 24 de ore. Soferul de 53 de ani, din comuna calaraseana Dragalina, se afla la volan in ziua de 1 februarie si a evitat sa opreasca in momentul in care politistii au incercat sa-l traga pe dreapta. Conform IPJ Calarasi, acesta se deplasa pe strada Stejarilor, din comuna Dragalina, iar cand a incercat sa fie oprit, nu s-a conformat si a marit viteza de deplasare. ... citeste toata stirea