Politistii rutieri desfasoara zilnic actiuni menite sa contribuie la consolidarea gradului de siguranta a participantilor la trafic.In ziua de 16 iulie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Lehliu Gara au depistat un barbat, de 70 de ani, din municipiul Bucuresti, in timp ce conducea o motocicleta cu atas, pe DN3, in comuna Lehliu, judetul Calarasi, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice.La testarea cu aparatul etilotest a prezentat o concentratie alcoolica de 0,51 mg/l ... citeste toata stirea