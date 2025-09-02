Editeaza

Sorin Grindeanu: Am insistat ca impozitul pe multinationale sa nu fie scos, pentru ca altfel Guvernul ar fi avut zero legitimitate

Sursa: Arena
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 12:42
13 citiri
Presedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat marti, 2 septembrie 2025, intr-o postare pe pagina de Facebook ca, Guvernul si-ar fi pierdut legitimitatea fara impozitul pe multinationale. Totodata, presedintele Camerei Deputatilor a anuntat ca "PSD va finaliza astazi proiectul de lege prin care vom repara alte situatii revoltatoare cum ar fi obligarea veteranilor de razboi, a detinutilor politici, vaduvelor, persoanelor cu handicap si calugarilor la plata contributiei la sanatate ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
ANOFM | 3,19% - rata somajului inregistrat in luna iulie 2025
La sfarsitul lunii iulie 2025, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,19%, mai ...
CJCC | Invitatie la film: Familia Rose - 2D
Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean ...
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal net a fost, in luna iunie, de 4.462 lei
Castigul salarial mediu nominal brut in judetul Calarasi, in luna iunie 2025 a fost de 7475 lei, cu ...
ActualitateBusinessSportLife Show