Editeaza

Sorin Grindeanu: Am renuntat la ideea de partid progresist

Sursa: Arena
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 11:38
20 citiri
Presedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a propus luni, la Consiliul Politic National, modificarea statutului formatiunii politice, mai exact renuntarea la ideea de partid progresist.

"Astazi, in cadrul reuniunii Consiliului Politic National al PSD, am propus o modificare esentiala a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifica identitatea si directia noastra doctrinara. Am renuntat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptata in anii 2000 nu mai are nicio ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
CJCC | Invitatie la film: Roofman: Hotul de pe acoperis (2D)
Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean ...
Sedinta de apreciere pentru leu
Decizia de miercuri a bancii centrale de a mentine dobanda de politica monetara la 6,5%, nivel ...
FIDELIS de octombrie: Titluri de stat in lei si euro, cu dobanzi neimpozabile de pana la 8,20%
Incepand de astazi, 10 octombrie, pana vineri, 17 octombrie, persoanele fizice rezidente si ...
ActualitateBusinessSportLife Show