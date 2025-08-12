Editeaza

Sorin Grindeanu: In momentul in care toate aceste lucruri vor fi adoptate, PSD revine la sedintele coalitiei

Sursa: Arena
Luni, 11 August 2025, ora 15:07
Partidul Social Democrat conditioneaza participarea la sedintele coalitiei de adoptarea pachetului pentru eliminarea privilegiilor, de discutii pe rectificarea bugetara, in vederea continuarii investitiilor, a transmis presedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

'PSD conditioneaza participarea la sedintele coalitiei de urmatoarele lucruri: in primul rand, adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, asta incluzand pensii speciale, reduceri de agentii, atat la nivel central, cat ...citește toată știrea

