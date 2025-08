Sorin Grindeanu: Ion Iliescu - o personalitate marcanta a istoriei recente; primul presedinte al Romaniei democratice

Presedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, presedintele Camerei Deputatilor, considera ca Ion Iliescu a fost o personalitate marcanta a istoriei recente, primul presedinte al Romaniei democratice si a avut o contributie majora in momente definitorii pentru destinul romanilor, precum aderarea la NATO si Uniunea Europeana."Cu profunda tristete am aflat vestea trecerii la cele vesnice a fostului presedinte al Romaniei Ion Iliescu. In aceste momente de durere, transmit sincere condoleante ... citește toată știrea