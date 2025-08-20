Editeaza

Sorin Grindeanu: N-avem niciun fel de problema pe pachetul sau pe reglementarile care duc la eliminarea privilegiilor

Sursa: Arena
Miercuri, 20 August 2025, ora 09:33
17 citiri
Biroul Permanent National al Partidului Social Democrat s-a reunit luni, 18 august 2025, la sediul central al PSD. Sorin Grindeanu, presedintele interimar al PSD, a declarat ca din pachetul 2 privind reducerea deficitului bugetar mai sunt doua propuneri care necesita discutii in continuare: "pe administratie si pe masuri fiscale"

"Si am spus asa: N-avem niciun fel de problema pe pachetul sau pe reglementarile care duc la eliminarea privilegiilor. Si asta e un lucru foarte clar, suntem de acord, ...citește toată știrea

