Sorin Grindeanu: O sa propun formarea unui grup de lucru care sa vina cu o forma pentru legea pensiilor magistratilor

Sursa: Arena
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 08:50
Presedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat luni, 20 octombrie 2025, ca va propune in Coalitia de guvernare formarea rapida a unui grup de lucru care sa vina cu un nou proiect de lege privind pensiile magistratilor.

"Am vazut stirea, nu am vazut un comunicat oficial de la CCR, cum ca a fost respinsa pe forma propunerea coalitiei pentru legea privind pensiile magistratilor si am vazut ca exista si un articol declarat neconstitutional, cel cu ...citește toată știrea

