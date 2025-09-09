Editeaza

Sorin Grindeanu: PSD depune doua proiecte referitoare la eliminarea platii CASS pentru mame si veterani de razboi

Sursa: Arena
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 16:13
24 citiri
Presedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anuntat luni ca social-democratii vor depune doua proiecte de lege prin care se elimina obligativitatea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru mamele aflate in concediu de crestere a copilului, pentru fostii detinuti politici, pentru veterani si pentru personalul monahal.

"Impreuna cu colegii mei de la Senat si de la Camera Deputatilor depunem astazi doua proiecte de lege care se refera la corectarea unor lucruri din ...citește toată știrea

