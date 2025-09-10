Editeaza

Sorin Grindeanu: Vom prezenta in zilele urmatoare ceea ce am gandit noi pe programul PSD de relansare economica

Sursa: Arena
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 12:00
4 citiri
Presedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marti ca in urmatoarele zile va prezenta programul partidului de relansare economica.

Grindeanu a avut marti, la Palatul Parlamentului, intalniri cu mai multi ministri PSD.

"Azi am discutat cu cativa ministri ceea ce voi prezenta si vom prezenta joi si in zilele urmatoare pe ceea ce am gandit noi pe programul PSD de relansare economica. ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
Sorin Grindeanu: PSD depune doua proiecte referitoare la eliminarea platii CASS pentru mame si veterani de razboi
Presedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anuntat luni ca social-democratii vor depune doua ...
Ion Samoila: Un nou inceput, sub ocrotirea Sfintei Marii!
Deputatul PSD Calarasi, Ion Samoila, a transmis pe pagina personala de Facebook un mesaj, ...
Ion Samoila: Consideram ca orice reforma in administratie trebuie sa fie fundamentata pe analize clare si specifice fiecarui UAT
In cadrul discutiilor privind pachetul fiscal 2 al Guvernului, PSD a propus corectarea unor ...
ActualitateBusinessSportLife Show