Sorin Vrajitoru: Toata tara e un santier. Ne dorim ca prin Programul de guvernare sa ne ducem la bun sfarsit promisiunile asumate!

Consilierul de stat, Sorin Vrajitoru, candidat propus de PSD Calarasi pentru Camera Deputatilor, a punctat vineri, in cadrul unei conferinte de presa principalele obiective incluse in Programul de guvernare al PSD 2025-2028, in cadrul capitolului Transport si Infrastructura."Premierul Marcel Ciolacu, si-mi doresc sa devina viitorul presedinte al Romaniei, alaturi de ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, in opinia mea cel mai bun ministru pe care l-a avut Romania de ... citește toată știrea