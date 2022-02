Spitalul din Calarasi anunta ca poate ingriji 26 de raniti in razboiul din Ucraina

Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi a anuntat ca ofera ingrijiri ranitilor din Ucraina, in cazul in care li se va cere ajutorul. Unitatea medicala pune la dispozitie 26 de paturi pentru cei care au nevoie de ingrijiri. Managerul spitalului din Calarasi, Bogdan Mihai, a anuntat pe pagina sa de socializare ca unitatea medicala pe care o conduce poate sa ingrijeasca raniti in razboiul din Ucraina."De multe luni de zile, la Spitalul Judetean de Urgenta Dr.Pompei Samarian Calarati ne ... citeste toata stirea