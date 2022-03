Spitalul din Calarasi are, in premiera, neurochirurg. Cine este Nicholas Marandici

Spitalul din Calarasi are, in premiera, un medic neurochirurg. Dr. Nicholas Marandici, american cu origini romanesti, nascut la Detroit, a venit pe malul Borcei cu experienta unui rezidentiat efectuat la Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni din Capitala. "Avem neurochirurg la Calarasi. Deschidem un drum pe care nu s-a mers niciodata in judetul Calarasi si implicit in Spitalul Judetean de Urgenta Dr.Pompei Samarian Calarasi. Domnul doctor Marandici Nicholas, medic specialist neurochirurg, ... citeste toata stirea