Stefan Mandachi se implica in viitorul spitalului din Calarasi. Antreprenorul sucevean s-a nascut pe malul Borcei

Stefan Mandachi, antreprenorul sucevean cunoscut pentru acte filantropice, a vizat spitalul din Calarasi, exprimandu-si intentia de a ajuta unitatea medicala. Putina lume stie ca Mandachi s-a nascut pe malul Borcei. In urma cu doua zile, Stefan Mandachi a fost in vizita la Calarasi si s-a intalnit cu conducerea Spitalului Judetean de urgenta. Managarul unitatii medicale, Bogdan Mihai, a postat pe pagina sa de socializare detalii despre cum a decurs intalnirea: "Am avut astazi o discutie extrem