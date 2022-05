Straini aflati in schimb de experienta in Baragan, in vizita la ZOO Calarasi

Tineri din Grecia, Spania, Portugalia si Cehia, aflati la Calarasi in schimb de experienta prin programul Erasmus+, au vizitat gradina Zoologica de pe malul Borcei. Complexul de Agrement Zoo Calarasi a avut onoare sa primeasca vizita altor tari: Grecia, Spania, Portugalia, Cehia. "Asociatia Monomyths ne-a ales pe noi drept un punct de atractie important in Calarasi. Ce bucurie! Si ei au fost tare incantati de tot ce au vazut aici. Tinerii s-au bucurat de un tur cu ghid (in engleza), organizat ... citeste toata stirea