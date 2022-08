Studenti la Arhitectura din peste 40 de tari, reuniti pe malul Borcei. Au fost organizate 17 ateliere de creatie

Municipiul Calarasi a fost gazda celei de-a 42-a editie a Adunarii Studentilor Europeni de Arhitectura (EASA), eveniment desfasurat si cu sprijinul Primariei si al Liceului Teoretic Mihai Eminescu. Prima editie a acestei intalniri a avut loc in 1981 la Liverpool (Anglia), in 1983 la Lisabona (Portugalia), in 1985 la Atena (Grecia), in 1988 la Berlin (Germania), in 1994 la Liege (Belgia), in 2006 la Budapesta (Ungaria), in 2012 la Helsinki (Finlanda), iar in acest an, la Calarasi.Timp de doua ... citeste toata stirea