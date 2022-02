Sud-estul Romaniei, invadat de gaste cu gat rosu. Cate exemplare au fost numarate de ornitologi VIDEO

Un nou record de pasari in Romania. Aproape 24.000 de gaste cu gat rosu, au fost observate in sud-estul tarii de catre ornitologi, la sfarsitul lunii ianuarie. Pasarile, sosite tocmai din Siberia, au venit la noi pentru iernat. Lunile de iarna inseamna pentru ornitologii de la SOR si monitorizarea gastelor cu gat rosu (Branta ruficollis). Echipele de biologi care au fost pe teren in luna ianuarie pentru recensamant au avut de infruntat frig, ploaie si vant. S-au intors, insa, cu vesti bune. ... citeste toata stirea