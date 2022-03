Superstitii de Buna Vestire, ziua in care se aude cucul cantand. Ce sa faci pe 25 martie ca sa ai spor

Crestinii praznuiesc vineri, 25 martie, prima sarbatoare a Maicii Domnului: Buna Vestire. Denumita popular si Blagovestenie, aceasta aminteste de ziua in care Arhanghelul Gavriil ii da Fecioarei Maria vestea ca va avea un prunc: pe Fiul lui Dumnezeu. Prima sarbatoare din Postul Pastelui in care crestinii ortodocsi au dezlagare la peste este praznuita pe 25 martie. O sarbatoare a "Vestirii Nasterii Domnului" se tinea in Rasarit inca din anul 550, la 25 martie. Buna Vestire sau, popular, ... citeste toata stirea