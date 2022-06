Superstitii de Sanziene, ziua cand munca e interzisa. Cum te feresti de nenorociri pe 24 iunie

Sanzienele sunt, in mitologia romaneasca, zane bune din clasa ielelor, dar care atunci cand nu le este respectata sarbatoarea devin surate cu Rusaliile cele rele. Uneori Sanzienele sunt supranumite si Dragaicele, manifestandu-se, potrivit superstitiei, in ziua Sfantului Ioan Botezatorul, pe 24 iunie. Legendele spun ca Sanzienele sunt niste fete foarte frumoase, care traiesc prin paduri sau pe campii. Ele se prind in hora si "dau puteri" deosebite florilor si buruienilor, acestea devenind plante ... citeste toata stirea