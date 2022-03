Superstitii la sarbatoarea Mucenicilor. De ce au forma cifrei opt si cate pahare de vin se beau

Sarbatoarea Sfintilor 40 de Mucenici are loc in fiecare an in data de 9 martie. Cu aceasta ocazie, gospodinele pregatesc deliciosii mucenici, fie din aluat dulce, fie zemosi, aromati cu miere si scortisoara. In schimb, barbatii trebuie sa bea 40 de pahare de vin, pentru comemorarea soldatilor ucisi la Sevastia. In a noua zi a babelor este sarbatoarea Sfintilor 40 de Mucenici din Sevastia, data la care femeile dau de pomana pentru sufletul mortilor, mucenici, preparate specifice acestei zile. ... citeste toata stirea