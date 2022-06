Superstitii la sarbatoarea Sfintei Treimi. De ce se pune tei la icoana si pelin la brau

Crestinii ortodocsi celebreaza, a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, Lunea Rusaliilor. In acest an, pe 13 iunie, Biserica Ortodoxa praznuieste Sfantul Duh. In calendarele romanesti, aceasta zi de dupa Pogorarea Sfantului Duh este trecuta ca sarbatoare a Sfintei Treimi. Exista obiceiul ca de Rusalii sa se aduca in biserica frunze de nuc sau de tei - vazute drept simbol al "limbilor ca de foc" -, drept semne ale coborarii Sfantului Duh. Ele sunt binecuvantate si impartite ... citeste toata stirea