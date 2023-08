Ieri, 03 august a.c., in jurul orei 22.30, politistii din cadrul Biroului Rutier Calarasi in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit pentru control pe strada Rocadei, din municipiul Calarasi, un tanar de 25 de ani, din localitatea Cobadin, judetul Constanta.In urma testarii cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv la THC-5 (cannabis). Acesta a fost condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice de sange si urina.In cauza a fost intocmit dosar penal ... citeste toata stirea