Tanar drogat si fara permis, prins la volanul unei masini furate. Ce a patit

Un tanar, in varsta de 19 ani, a fost retinut de politistii dupa un control de rutina in trafic. Soferul nu avea permis, furase masina pe care o conducea si consumase cannabis. Incidentul s-a petrecut joi, 5 mai, pe strada Nicolae Titulescu, din Calarasi. Politistii au oprit pentru control un autoturism condus de un tanar, in varsta de 19 ani. Din verificarile efectuate de politisti s-a stabilit ca tanarul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar acesta a luat ... citeste toata stirea