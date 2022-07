Tanarul care a dat Scotia pe Frumusani: "Un dascal al anului 2022 trebuie sa fie un domn Trandafir digital"

Adrian Dumitrescu a refuzat un post bine platit oferit de guvernul scotian si s-a intors in Romania, simtind ca poate ajuta la educatia copiilor din zona rurala. Licentiat in Relatii Internationale in cadrul Scolii Nationale de Stiinte Politice Bucuresti si cu un master in Istorie in cadrul University of Strathclyde din Glasgow, Adrian Dumitrescu (30 de ani) a ajuns sa predea ca invatator la tara. La Frumusani, in judetul Calarasi, a gasit cei mai frumosi copii, "niste eroi in devenire", asa ... citeste toata stirea