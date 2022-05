Teatrul Vasilache distreaza copiii de 1 Iunie. Petrecerea are loc in Parcul Central din Oltenita

Teatrul Vasilache si trupa pentru copii "Miniricii" vor distra copiii de ziua lor, miercuri, 1 iunie, in Parcul Central din Oltenita, unde vor fi asteptati cu numeroase suprize. De Ziua Copilului, la 1 Iunie, De la ora 10.00 se va desfasura parada costumelor unor personaje de basm, iar momentul va fi imortalizat printr-o sesiune de fotografii, in intervalul orar 10.30 - 11.00.La ora 11.00, micutii sunt invitati la teatru: Aventurile lui Apolodor. O poveste distractiva in care Apolodor, un ... citeste toata stirea