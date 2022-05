TenarisSilcotub a investit peste 30.000 dolari pentru dezvoltarea scolii "Mircea Voda" din Calarasi

TenarisSilcotub se implica activ si constant in sustinerea educatiei, investind in dezvoltarea comunitatilor si a unitatilor de invatamant, pentru o educatie de calitate. In ultimul an, compania a investit peste 30.000 de dolari in trei proiecte importante pentru o comunitate santoasa: grija pentru mediu prin reciclare, stimularea invatarii in aer liber si voluntariat, in cadrul scolii "Mircea Voda" din Calarasi."E important sa investim in educatie, pentru ca aduce progres. Noi credem ... citeste toata stirea