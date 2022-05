Teribil accident pe DN3, soldat cu doi morti. Masina in care se aflau a intrat cu viteza sub un camion

Doua persoane si-au pierdut viata, joi, 5 mai, intr-un teribil accident produs pe DN 3, in municipiul Calarasi. Masina in care se aflau a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autocamion. Cele doua victime au murit pe loc. Pompierii militari au intervenit rapid la locul accidentului cu doua autospeciale, una de descarcerare si una de prim-ajutor SMURD, insa pentru cele doua victime nu s-a mai putut face nimic. Leziunile pe care le-au suferit, in urma impactului puternic, ... citeste toata stirea