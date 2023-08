Premierul Ciolacu a anuntat ca toate statiile GPL din tara vor fi verificate, iar cele care nu sunt conforme vor fi inchise pe loc. Legislatia va fi modificata prin ordonanta de urgenta daca este nevoie.Doi oameni au murit si 58 au fost grav raniti in urma mai multor explozii care au avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. 39 de pompieri se numara printre victimele ranite. 10 oameni sunt in stare grava.3.000 de locuitori au fost evacuati de ... citeste toata stirea