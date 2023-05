O tanara de 20 de ani a fost ranita iar masina acesteia a fost distrusa ieri, in Gradistea, in urma impactului cu un tractor. Politia a stabilit ca tractoristul de 51 de ani era baut si nici nu detinea permis de conducere.Potrivit informatiilor furnizate de IPJ Calarasi, un barbat in varsta de 51 de ani a condus tractorul pe strada Erou Andrei Tudor din comuna Gradistea. La intersectia cu DN 31, acesta nu a respectat semnificatia indicatorului oprire, a patruns pe drum prioritar si a intrat in ... citeste toata stirea