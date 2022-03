Traditii de 1 Martie. Semnificatia martisorului: cat se poarta, de ce nu se leapada oricum si ce puteri are

Sarbatoarea populara de la 1 Martie vesteste sosirea acestui anotimp si, odata cu aceasta, renasterea naturii si revenirea la viata. Martisorul, oferit in dar la data de 1 Martie a fiecarui an, reprezinta un fel de calendar simbolic, realizat dintr-un snur bicolor, care aduna zilele, saptamanile si lunile anului in doua anotimpuri: iarna si vara. Martisorul este o mica podoaba legata de un snur impletit dintr-un fir alb si unul rosu. Femeile si fetele primesc martisoare si le poarta pe durata ... citeste toata stirea