Traditii de Boboteaza | De cand exista obiceiul botezului cailor

Botezul Cailor are loc de Boboteaza, la 6 ianuarie al fiecarui an si este o manifestare etnofolclorica traditionala, despre care se spune ca ar data de pe la 1900. Acest botez se face "la propriu" de catre preoti, la sate, fiind raspandit in Oltenia, Muntenia si Dobrogea.Calarasiul (oras ce este legat etimologic si istoric de calareti sau calarasi) pastreaza si acum aceasta traditie, in fiecare an de Boboteaza organizatorii dedicand un moment special acestui obicei.Se spune ca cei ce-si ... citeste toata stirea