Traditii de Dragobete, ziua dragostei la romani. Ce e interzis sa faci pe 24 februarie

Sarbatoarea populara a iubirii, Dragobetele, este celebrata de romani in fiecare an la 24 februarie. Pe de alta parte, data de 24 februarie marcheaza si inceputul anului agricol, momentul in care intreaga natura renaste. Dragobetele, patron al dragostei, este sarbatorit de spiritualitatea populara pe 24 februarie. Sarbatoarea are o traditie milenara si marcheaza inceputul primaverii, renasterea naturii. Este specifica zonei de sud a tarii : Oltenia, Muntenia si partial Dobrogea. Ce nu ai voie ... citeste toata stirea