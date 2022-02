Traditii la Mosii de iarna. Ce e interzis sa faci in 26 februarie, ziua dinaintea Infricosatei Judecati

In acest an, Mosii de iarna se praznuiesc la 26 februarie, atunci cand Biserica Ortodoxa face pomenirea celor adormiti. La Mosii de iarna, sarbatoare celebrata de crestinii ortodocsi in acest an pe 26 februarie, in sambata dinaintea Infricosatei Judecati, traditia populara spune ca nu e bine sa lucrezi pentru ca risti sa innebunesti sau sa tremuri. "Sfintii Parinti au randuit ca sambata sa se faca pomenirea celor adormiti, pentru ca este ziua in care Hristos a stat cu trupul in mormant si cu ... citeste toata stirea